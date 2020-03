Randers tabte til FC Midtjylland - igen, igen

FC Midtjylland er gået i udbrud i toppen af 3F Superligaen, da holdet nu har hele 12 point ned til FC København på andenpladsen.

Det store forspring blev sikret søndag aften, hvor FCM vandt med 2-0 ude mod Randers FC og dermed udnyttede, at FCK tidligere søndag overraskende tabte hjemme til AC Horsens.

FCM har vundet alle holdets fire kampe i dette forår og tog søndagens sejr på et tomt Cepheus Park i Randers, da der ikke må komme tilskuere på stadion på grund af coronavirus.

FC Midtjylland har med sejren vundet de seneste ni besøg i Randers, som ikke har slået FCM siden 2012.

Kampen blev spillet for tomme tribuner. Denne flok Randers-fans valgte dog at bakke op om kronjyderne fra et af stadionets hjørner. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Hjemmeholdet startede kampen bedst og kom til en god mulighed efter knap 20 minutter, men Vito Hammershøy-Mistrati sparkede i sidenettet.

FCM kunne ikke få spillet til at fungere, men kom alligevel i front efter knap en halv times spil, da Frank Onyeka dirigerede et hjørnespark i nettet med hovedet.

Randers fik en gylden mulighed for at udligne et par minutter senere, da FCM-målmand Jesper Hansen begik straffespark, men Hansen gjorde skaden god igen ved at redde forsøget fra Emil Riis Jakobsen.

Kort før pausen var det FCM’s tur til at få straffespark, og den brasilianske midtbanespiller Evander scorede på sikker vis til 2-0.

FCM kom godt ud til anden halvleg og var ad flere omgange tæt på at komme til chancer.

Randers havde svært ved at kæmpe sig tilbage i opgøret uden støtten fra lægterne, og FCM var i kontrol og kørte sejren sikkert hjem.

Med to runder tilbage af grundspillet ligger Randers nummer syv med tre point op til AaB på sjettepladsen. Randers har en kamp i hånden, som spilles på torsdag, hvor holdet gæster rivalerne fra AGF.