Både anklager og forsvar er overrasket over afgørelse i familiedrabssag

- Det kan ikke afvises, men det er for tidligt at ligge sig fast på, hvad der skal ske, og det er også statsadvokatens beslutning, om sagen skal ankes.

Han fortæller, at han i morgen vil argumentere for, at både søn og far skal udvises fra Danmark og sendes hjem til Afghanistan.

- Hvad den præcise straf skal være, ved jeg ikke endnu. Men jeg ved, at jeg vil procedere for udvisning af begge de tiltalte.

Forsvarer også overrasket

Farens forsvarer i sagen, Karina Skou, er ligesom Philip Møller overrasket over dagens kendelse.

Det omhandler dog en anden del af afgørelsen.

- Jeg er overrasket over, at min klient bliver fundet skyldig. Han har nægtet sig skyldig i at være til stede, da det her fandt sted, og derfor også i drab, siger Karina Skou til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter: