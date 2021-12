Mor dræbt af familie - historisk anklage om æresdrab afgøres i dag

Ifølge anklageren var det faren, der bestemte, at moderen skulle dræbes, samtidig med, at han udnyttede sin indflydelse over sønnen til at få ham til at medvirke.

Fordi kvinden ifølge en række sms-beskeder, der er dokumenteret gennem sagen, ifølge faren skulle have haft kontakt med andre mænd og dermed krænket familiens ære.

Desuden nægtede den dræbte mor ifølge anklagemyndigheden at overgive et skøde på en lejlighed i Kabul i hjemlandet Afghanistan til faren.

Religiøs historie

Da sønnen afgav sin forklaring i Retten i Randers, kom det frem, at han tidligere i et politiforhør har forklaret, at han voksede op i Kabul og gik i moske to eller tre gange om dagen.

Han havde desuden sagt, at hvis en gift kvinde er utro, så skal hun stenes. Det gælder i islam, jeg følger islam, forklarede han da.

En datter har i retten sagt, at moren ville skilles, og at forældrene dagen inden drabet havde et ophedet skænderi. Men det ville faren ifølge datteren ikke gå med til. I retten har faren afvist, der var et skænderi.