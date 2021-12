Anklager afviser nødværge: Kvinde blev offer for æresdrab

Faren søgte ifølge anklageren opbakning hos kvindens familie i Afghanistan, før drabet blev begået.

- Tålmodigheden er på nul, skrev faren eksempelvis ifølge anklageren dagen før drabet i en besked til en af kvindens nære slægtninge.

Uenighed om lejlighed i Kabul

Det var ifølge anklageren medvirkende årsag til drabet, at kvinden nægtede at udlevere et skøde på en lejlighed i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Den 60-årige mand afviser anklagen om at have planlagt og medvirket ved udførelsen af drabet.

- Det er en tung byrde og en tung sorg, at mine børn har mistet deres mor, siger han, da han får mulighed for at få ordet, inden dommere og nævninger skal votere.

- Ingen far, lige meget hvor æreløs han måtte være, ville udnytte sin søn til at begå sådan en ugerning, siger den gråhårede mand i retten.

Første æresdrab i 15 år

Hvis retten er enig i anklagerens opfattelse af, at der er tale om et æresdrab, kan det blive det første registrerede æresdrab siden 2005.

Dengang blev 18-årige Ghazala Khan skudt og dræbt foran Slagelse Station. Hendes far blev senere idømt en livstidsdom for at have planlagt drabet.

Det fandt angiveligt sted, fordi kvinden var blevet gift med en mand uden familiens tilladelse.

Retten ventes torsdag at afsige kendelse om skyld i sagen.