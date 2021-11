Muligt æresdrab: Afghansk kvinde ville skilles

Bølgerne gik højt hos en afghansk familie i Randers forud for, at en 44-årig kvinde blev dræbt med knivstik 17. september sidste år.

Det forklarer familiens ældste datter, en 20-årig kvinde med langt, mørkt hår, da hun torsdag eftermiddag afgiver forklaring i Retten i Randers.

Aftenen forinden var familien samlet til aftensmad, da en lurende konflikt ifølge datteren brød ud i lys lue:

- Du skal ikke bestemme over mig. Jeg vil have mit eget liv, refererer datteren moren for at have sagt.

Ville skilles

Kvindens ægtefælle og 18-årige søn er tiltalt for at have dræbt kvinden.

Anklagemyndigheden mener, at drabet har religiøse undertoner og blandt andet blev begået, fordi kvinden ikke var rettroende muslim.