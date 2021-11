Søn tiltalt for muligt æresdrab: - Hun var dæmonpåvirket

Ifølge RED Center mod æresrelaterede konflikter defineres æresrelateret vold ved at være planlagt, kollektivt organiseret og til dels accepteret af familien og netværket, og over for TV 2 har anklageren bekræftet, at spørgsmålet om et muligt æresdrab bliver en væsentlig del af sagen.

På den første dag af retssagen ønskede anklager Philip Møller imidlertid ikke at gå i dybden om politiets beviser i forhold til det motiv, Anklagemyndigheden mener førte til drabet på den 44-årige kvinde. Altså hvordan politiet mener at kunne føre bevis for, at drabet var æresrelateret.