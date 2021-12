En 18-årig mand og hans 60-årige far var torsdag stillet for retten i Randers, tiltalt for at have dræbt moren i familien.

Søn og far er tiltalt for at have planlagt drabet sammen, da moren sidste år.



Kvinden blev fundet dræbt med 19 knivstik i hovedet, halsen og på kroppen.



Herunder kan du læse eller genlæse livebloggen fra retssagen torsdag.