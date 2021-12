Far og søn skyldige i drab - men det var ikke religiøst motiveret

Ville fjerne beviser

Indtil videre har det været udgangspunktet, at sønnen begik drabet alene. Torsdag sagde dommeren dog, at der er beviser for, at faren var til steder under drabet.



Dommeren fortalte derudover, at de tiltalte har forsøgt at afskaffe beviser i sagen.

Det kom blandt andet frem, at de dømte skulle have gjort lejligheden rent efter drabet og afskaffet materialer med blod på.

Retten fortsætter senere torsdag med personlige forhold. Strafudmålingen afgøres fredag.