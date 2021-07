Vi tror på Hjulmand'en: - Saml jer og giv den gas

Ifølge Hjulmand betyder den rød-hvide opbakning meget for landsholdsdrengene.

- Vi er jo lidt i en boble, sidder på et hotel og kan ikke se nogen mennesker, så det er svært for os at mærke. Vi bliver simpelthen så glade, når vi ser de her billeder, siger landstræneren.

- Vi er dybt taknemmelige over den opbakning, og jeg er sikker på, det har hjulpet os til at komme op på hesten og krige og vise, hvem vi er. Vi kæmper for hele Danmark, siger han.