Sådan bliver vejret til onsdagens EM-brag

Efter to meget våde dage er mange spændt på, hvordan vejret bliver, når det danske landshold onsdag aften klokken 21 møder det engelske.

Bliver det muligt at se kampen på storskærm? Fortsætter skybrudsvejret, der har præget både mandag og tirsdag de fleste steder i landet? Og hvordan bliver vejret i Wembley i England, hvor kampen spilles?

Svaret er, at prognoserne ser relativt gode ud for både det danske landshold og de fodboldfans, der helst nyder en landskamp under åben himmel.

Det bliver noget nær perfekt fodboldvejr I London, mens du herhjemme godt kan blive ramt af en byge, men chancen er meget lille.

Næsten 20 grader i London

Specielt i den østlige del af Danmark ser vejret tørt ud onsdag aften, mens der mod vest er lidt større risiko for en hurtig skylle.

Risikoen er dog stadig ikke på et niveau, hvor du behøver at kalkulere med regntøj eller måske helt at aflyse storskærmsaftalen.