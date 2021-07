Opfordring fra politiet: Hold benene på jorden

Østjyllands Politi vil være ekstra til stede ved storskærmsarrangementer onsdag aften, når EM-braget går løs imellem Danmark og England. Blandt andet i Grenaa, Randers og Aarhus.

- Vi har en forventning om, at mange fodboldfans efterfølgende vil flokkes til Aarhus midtby, og der er vi også til stede. For at sikre at alt går hensigtsmæssigt til, siger politiinspektør Martin Frank til TV2 ØSTJYLLAND.