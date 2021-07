Randrusianer har ribbet Amazon for danske farver - nu er hun klar til EM på Wembley

Brenda Homewood har en dansk mor og en engelsk far. Indtil hun var i midten af 20'erne boede hun i Randers, hvor hendes to brødre stadig bor. De er meget misundelig på hende over, at hun, fordi hun har bopæl i Storbritannien, kan komme på Wembley onsdag aften og se semifinalen mellem Danmark og England. Foto: Privat