Smitte blandt 6-11-årige når ny rekord

Incidensen for de 6-11-årige børn helt oppe på 2679 tilfælde per 100.000 i uge 50, som sluttede søndag 19. december. Ugen før, i uge 49, lå den på 2576 tilfælde per 100.000.

I begyndelsen af november lå incidensen for børnene på omkring 450 smittetilfælde per 100.000.

SSI skriver i torsdagens rapport, at tilvæksten var mindre kraftig i uge 49 end i de foregående uger.

- Det ser ud til, at væksten blandt de 6-11-årige er ved at flade ud, siger SSI-afdelingschef Rebecca Legarth i en pressemeddelelse.

- Til gengæld oplever vi en stor stigning blandt de 20-24-årige og de 16-19-årige med henholdsvis 1916 og 1873 tilfælde per 100.000, lyder det.