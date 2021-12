Vær opmærksom på kviktesten - her er ekspertens juleråd

I år har Sundhedsstyrelsen ikke udgivet lignende råd.

I stedet lød det fra direktør Søren Brostrøm på et pressemøde 17. december:

- Det vigtigste budskab er, at danskerne skal bruge deres sunde fornuft.

Her opfordrede han samtidig danskerne til at blive vaccineret, holde afstand, bruge mere tid udenfor og blive hjemme juleaften, hvis de føler sig syge.

Julen skal nydes

Selvom man kan gøre sit for at sikre sig ikke at smitte mor og far, bedstemor og bedstefar, er det også vigtigt, at man husker hyggen, siger Jens Lundgren.

- Jeg tror, vi alle sammen har behov for at hygge os juleaften, og det håber jeg bestemt også, at folk gør.

- Måske skal emnet corona ikke være det, man snakker om. Men snak med hinanden, og så ønsk hinanden en rigtig god jul, lyder den sidste opfordring fra professoren.