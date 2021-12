Den landsdækkende hvide jul er lige på vippen

- Men temperaturerne begynder at falde i Nord- og Nordvestjylland nu, og det nedbør, der kommer, falder altså som sne. Så hvis den sne bliver liggende, og der vel at mærke kommer mere end en halv centimeter, så begynder vi altså at nærme os en landsdækkende hvid jul, siger han kort efter klokken 05.30.