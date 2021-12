Far og søn gik ud på marken sammen - kort efter gjorde de spektakulært fund

'Pas på gravrøvere'

Sammen med et billede af de nyopgravede fund laver han et opslag i den gruppe for amatør-arkæologer, som han er en del af på Facebook.

- Er det her noget?,” skriver han. Han er nødt til at være mere sikker.

Hurtigt tikker kommentarerne ind. Gruppen er en blanding af amatører og professionelle fagfolk. Og de er ikke i tvivl. Ring til museet omgående, bliver der sagt. Pas på gravrøvere, skriver en anden. Morten kigger sig hurtigt omkring. Han bliver pludselig opmærksom på sin egen eksistens igen. Mærker adrenalinen pumpe. Han samler hurtigt alle genstandene i sin fundpose, markerer punktet i jorden og løber hen til den parkerede bil. På vejen ringer han til sin kone.

- Jeg er helt oppe at køre. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, men jeg har en fornemmelse af, at det kunne være noget rigtig stort, forklarer han.

Hvis det skulle vise sig at være tilfældet, må han forevige følelsen af den storhed og ydmyghed, der følger med at være den første, der holder skatten i hånden, efter den har ligget gemt i markens mørke skjul. Morten laver en hurtig video på sin telefon. HVIS det nu skulle vise sig at være noget. Men som den snusfornuftige østjyde han er, er det naturligvis ikke noget, han siger højt til nogen.

 VIDEO: Mortens egen optagelse af sig selv på turen hen til museet.

Hilsen fra jernalderen

Så kører Morten direkte til Museum Østjylland i Randers. Her snakker han med Benita Clemmensen, som er arkæolog på stedet. Hun slår hurtigt fast, at der er tale om et guldbelagt smykke fra jernalderen. Vi er altså godt 1.500 år tilbage i tiden.

Morten er lamslået.

”Det er jo helt vildt, det her. Jeg er næsten lige startet, og så får jeg jackpot. Jeg kunne næsten ikke fatte det, og jeg følte mig meget, meget heldig,” siger han og fortsætter: