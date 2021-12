Minister efter stigende plejehjemssmitte: Pas på i julen

Ministeren vil ikke kalde torsdagens udmelding et "sidste opråb".

Men hun vil samtidig ikke udelukke skrappere virkemidler som eksempelvis besøgsrestriktioner, hvis ikke den "klare opfordring" bliver fulgt, og smitten fortsætter med at sige.

- Vi vil meget gerne undgå at komme i den situation, hvor et greb som besøgsrestriktioner kan komme i spil igen, for det har en meget høj pris for trivslen og ensomheden, siger hun.

For besøgende på 15 år og derover er der krav om coronapas i plejehjem. Både besøgende og medarbejdere har krav om mundbind eller visir i fælleslokaler, hvor offentligheden har adgang.

Siden mandag er der blevet stillet selvtest til rådighed for personale og besøgende.

