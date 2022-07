Regeringen og støttepartier giver statsministeren en næse

Et flertal bestående af regeringen og dens støttepartier giver statsminister Mette Frederiksen (S) en næse for hendes rolle i Minksagen.

En næse er et udtryk for, at et flertal i Folketinget udtaler kritik, men det har ingen praktiske konsekvenser.

Samtidig med at flertallet giver en næse til statsministeren, konstateres det også, at der ikke er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren.