Tidligere minkavler føler sig ydmyget - opfordrer statsminister til at udskrive valg

Derfor er en erstatningen heller ikke nok, mener den tidligere minkavler.

- Mit ønske om, at der skal ske retfærdighed, handler ikke om kroner og ører. Det kan man ikke betale sig fra. Retfærdighed er også noget med at tage ansvar for, at man har været en del af den beslutning om at gøre det ved os, siger Lars Eilertsen.

Har ansvaret ene og alene

Fem partier, der tilsammen tæller 64 mandater, har allerede meldt ud, at de ønsker at få uvildige advokater til at vurdere, om der er grundlag for et retsligt efterspil.