Fødevarestyrelsen: Nu er der svar på coronaprøver fra ulovlige mink på Djursland

Fødevarestyrelsen har ikke fundet tegn på, at de ulovlige mink som veterinær-rejseholdet fandt tidligere på ugen i Glæsborg på Djursland, havde covid-19 i sig.

Antistofprøven var også negativ. De har altså heller ikke haft det. Det oplyser Fødevarestyrelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det betyder, at vi hæver det tilsyn, som gården ellers har været under. Det betyder, at de igen må transportere gylle, gødning og udstyr væk fra området, siger siger chef for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Majbritt Birkmose, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller, at ejeren af ejendommen fortsat politianmeldes, fordi de negative prøver ikke ændrer ved det faktum, at det er ulovlig at holde mink.

