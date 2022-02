Skuffelse og forståelse: Politikere er splittede om ulovlig minkavl

Fundet af endnu en bestand af mink fremkalder reaktioner blandt de østjyske folkevalgte på Christiansborg. Blandt andet fra Enhedslistens Søren Egge Rasmussen.

- Det er skuffende. Det er jo den tredje minkavler, der har snydt og overtrådt reglerne. Det må vi lade politi og domstole gå videre med, siger Søren Egge Rasmussen.



Han kalder samtidig på en ordentlig afklaring for minkavlerne. Det skylder Regeringen dem, mener han.

- Regeringen skal lave et lovforslag, som forholder sig til, om man må have mink i Danmark i 2023 og frem. Det er et klart løfte, og hvis man nøler for meget med det, vil Enhedslisten selvfølgelig komme med et beslutningsforslag. For vi skylder jo også landbruget, at der bliver klarhed om de her ting.

Minkavlere møder forståelse

Hos regeringspartiets Jens Joel (S) lyder ganske konsekvente toner, når han bliver bedt om at forholde sig til sagen fra Glæsborg.

- Det går selvfølgelig ikke, og det skal der slås ned på, og det bliver der også ved, at myndighederne skrider ind, mener Jens Joel.