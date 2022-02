Fødevarestyrelsen overrasket over minkfund

Men hvad der gør, at nogen stadig vælger at have mink, kan han godt sætte sig ind i. Han har medfølelse med alle dem, der tidligere har haft mink.

- Jeg forstår det til fulde. Alle os, der havde mink i november 2020, drømmer om at have mink igen, siger Lars Eilertsen.

I forhold til hvem der har ansvaret for, at der igen er fundet mink, skal det ifølge Lars Eilertsen ikke placeres hos Kopenhagen Fur.

- Det har vi ikke ansvar for. Det er et lovkrav, så det har myndighederne ansvar for at overholde. Så det ligger et andet sted end indenfor denne organisation, siger han.

Lars Eilertsen oplyser, at Kopenhagen Fur ikke har planer om at gøre noget særligt for at opfordre minkavler til ikke at holde mink.