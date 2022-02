Ulovlig minkfarm fundet - avler nægter at slå dyrene ned

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det var et erhvervsmæssigt opdræt på Djursland.

- Det er ulovligt, og derfor vil vi overdrage sagen til politiet for nærmere efterforskning, siger chef for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Majbritt Birkmose, i pressemeddelelsen.

Der er mandag taget prøver af minkene for at se, om dyrene er smittet med coronavirus, eller om de har antistoffer, som kan indikere, at de har været smittet.

Ulovligt siden 2020

Siden den 29. november 2020 har det været forbudt at holde mink i Danmark, medmindre det er et hobbyhold med maksimalt fem mink.