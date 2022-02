Nedlagt minkfarm skal levere strøm til 600 familier

Minkfarmen ligger vest for Horsens, og Helge Hovad har planer om at ombygge de to hektar, selve farmen fylder, samt de to omgivne hektar til solcellepark.

- I og med, der er en minkfarm her, der ikke skal køre videre, er det oplagt, at den kan bruges til at sætte solceller op, mener den tidligere civilingeniør og nu pensionist.