Minkkommissionen: Statsministerens instruks var "groft vildledende og klart ulovlig"

Samtidig fremgår det, at Statsministeriet burde have "rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet" inden det famøse pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at alle mink skulle aflives.

- Selve statsministerens indledning til brug for pressemødet havde i et udkast været til faktatjek, blandt andet i Miljø- og Fødevareministeriet som ressortministerium, men kommissionen finder, at dette faktatjek, som fandt sted på lavere niveau i ministerierne, under de anførte omstændigheder var utilstrækkeligt til at fritage for kritik for den skete grove vildledning og klart ulovlige instruks.

Kommissionen har haft til opgave at undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen meddelte, at alle mink skulle aflives.

Herunder også vurdere, hvornår de enkelte medlemmer af regeringen fik kendskab til, at der ikke var den nødvendige lovhjemmel til at træffe beslutningen.