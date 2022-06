Næse, rigsret eller ingenting? Her er seks mulige udfald af minksagen

Hans Redder har svært ved at se, hvilke ministre der, udover Mogens Jensen, bærer så stort et ansvar, at de kan ryge på det.

- Oppositionen har godt nok udset sig Mette Frederiksen, men i praksis er det jo at vælte regeringen. Jeg ser ikke for mig, at det er specielt sandsynligt, siger han.

4. Ekstern advokatundersøgelse

Hans Redders vurdering: Sandsynligt

Folketinget kan bede uvildige advokater vurdere Minkkommissionens beretning for at afdække, om der er juridisk grundlag for at rejse en rigsretssag. Det gjorde man eksempelvis i Støjberg-sagen.

Flere borgerlige partier, blandt andet Liberal Alliance, de konservative og Dansk Folkeparti, har allerede tilkendegivet, at de ønsker en ekstern advokatundersøgelse, hvis Minkkommissionen kommer med kritik af regeringen. Ingen af støttepartierne har på forhånd villet tilkendegive, om de ønsker det samme.

Hvis kritikken er krads nok, ser Hans Redder det som sandsynligt, at et af støttepartierne går med til at sætte advokater på. Og det vil i så fald ikke hue regeringen.

- Regeringen vil meget gerne undgå det, fordi det vil betyde tab af kontrol. Hvis man nedsætter en advokatundersøgelse, er de andre partier i Folketinget næsten nødt til at følge dennes vurdering, når den kommer, siger han.

5. Rigsret

Hans Redders vurdering: Ikke sandsynligt i første omgang

Principielt kan minksagen ende i en rigsret på flere måder.

Først og fremmest kan et flertal i Folketinget vælge at skride direkte til at stille Mette Frederiksen eller en anden minister for Rigsretten uden at bede eksterne advokater vurdere sagen først.