Minkavler overrasket over, at 13 vil fortsætte

Men alene det, at så få har valgt at opsøge muligheden for at genoptage minkavlen, kan være en stor udfordring for de 13, mener Lars Eilertsen.

For alt det, som flere end 1.200 minkfarme tidligere kunne samarbejde om, vil de fra 2023 kun være ganske få om.

En langsommelig proces

Lars Eilertsen selv har valgt at søge om at få erstatning og venter stadig på at få den. Afklaringen har han således stadig ikke fået, og han ved rent faktisk ikke, hvor meget han i sidste ende vil få udbetalt.

- Vi får dagen og natten til at gå med gøremål, men det er et tomrum at gå i, fordi vi gerne vil være afklaret. Men der går mange år, inden det er færdigt, siger han.

Han frygter, at det kan tage 6-8 år, inden der er sat et endeligt punktum.