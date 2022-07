Kommune vil have mere liv på kirkegårdene

Ifølge Aarhus Kommune fylder vi mindre på kirkegårdene, hvor flere vælger urner frem for kister. Det betyder færre gravpladser og derfor mere plads på de aarhusianske kirkegårde.

Den plads kan blandt andet blive brugt på en kaffevogn, mener Peter Sporleder.

- Der skal være plads til en gåtur, en kaffevogn, at man kan sidde med et tæppe, eller at man kan hygge sig. Men selvfølgelig under forudsætning af, at det er en kirkegård, siger han.

Ifølge byrådspolitikeren er der grænser for, hvad man kan foretage sig på kirkegården. Hvor blandt andet solbadning og høj musik er eksempler på det.

- Vi er meget påpasselige med, at det ikke skal være et feststed. Der skal ikke være musik, dans og fest. Det er primært en kirkegård med respekt for de døde, og det skal det til hver en tid være, siger han.