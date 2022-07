Svømmebad mangler frivillige: Må lukke på gode sommerdage

Dermed vil det altså ikke være muligt for de lokale badegæster at besøge svømmebadet i weekenderne over sommeren, hvis ikke flere ønsker at hjælpe til.

Lige nu er der tilknyttet mellem 15 og 20 frivillige hos Voldby Badet, men ifølge formanden skal der mange flere til, hvis svømmebadet skal overleve.

- Vi skal have så mange som muligt, så det er bare med at henvende sig. Vi plejer at dele vagterne op, så der er kun tale om et par timer, siger han.