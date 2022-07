Færre handler betyder flere boliger til markedet

Det er stigninger, der er så store, at selv hvis man fraregner den stigning, man normalt ser på den tid af året, er der tale om, at der bliver flere boliger til rådighed for potentielle købere.

Færre køber bolig

Ser man på det seneste år, er der blevet blevet 11,6 procent flere villaer og rækkehuse til salg og 26,7 procent flere ejerlejligheder.

Det skriver Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre, i en analyse.

- Udbuddet af boliger vokser lige nu måned for måned, skriver han.