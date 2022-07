Shoppingcentre får flere synlige vagter

- Vi er jo alle meget berørte af den her hændelse. Jeg tror, folk har haft behov for at tale om det, siger Finn Sture Madsen.

Han oplyser, at Danske Shoppingcentre har beredskabsplaner på mange niveauer, og at man prøver at forberede sig på mange situationer.

- Vi har været i kontakt med politiet i morges, og vi ser det som en enkeltstående begivenhed, og vi følger selvfølgelig politiets anbefalinger, også hvis der kommer nye.

- Det er trygt at komme i vores centre, det var det i går, og det er det i dag, siger Finn Sture Madsen.