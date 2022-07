Kongehuset appellerer til sammenhold

Tre er dræbt i forbindelse med skyderiet, mens fire er alvorligt såret. Mandag morgen oplyser Københavns Politi, at de dræbte er en pige og en dreng på 17 år samt en 47-årig mand med russisk statsborgerskab, som bor i Danmark.



Skulle være vært for reception

Kronprins Frederik skulle have været vært for en reception på Kongeskibet Dannebrog i anledning af afslutningen på Tour de France i Danmark. Statsminister Mette Frederiksen (S) skulle have deltaget.

Men kongehuset aflyste øjeblikkeligt, da det kom frem at flere var blevet ramt af skud i Field's.