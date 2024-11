Nu er Ibi-Pippi i fængsel: - Jeg tør ikke gå ud i fælleskøkkenet

Ibi-Pippi Orup Sommer, der er født som mand, men som fik godkendt et juridisk kønsskifte til kvinde i 2015, havde håbet på at få lov til af afsone sin straf i et kvindefængsel.

I mandags begyndte provokunstneren fra Kjellerup Ibi-Pippi Orup Sommer (tidligere Hedegaard, red.) at afsone sin straf for hærværk på et Asger Jorn-maleri i 2022.

Hun fortæller, at hvis de indsatte vil have varm mad, skal de selv lave det i et fælles køkken. Men hun tør ikke gå ud i køkkenet til de mandlige indsatte, der godt ved, at hun går i dametøj.

- De andre ved jo godt, hvem jeg er, så jeg frygter, at der kan opstå problemer, siger Ibi-Pippi Orup Sommer.

Må leve af brød og kaffe

Hver dag kommer der brød og kaffe til Ibi-Pippi Orup Sommers celle, som hun indtil videre har tænkt sig at leve af, men det kan også være, at hun på sigt må gå efter noget lidt mere varierende mad i fængslets kiosk.

- Jeg ved ikke, hvad jeg gør.

Men én ting, som hun er helt sikker på, er, at hun aldrig kommer til at bevæge sig ud i køkkenet for at lave mad. Hun fortæller, at hun er indstillet på, at det bliver halvandet år uden varm mad.

- Jeg er ufattelig madglad, så det er ikke sjovt, siger hun.

Selvom hun er indforstået med, at der bliver holdt øje med de indsatte i køkkenet, har hun det bedst med at holde sig i sin celle, som består af en seng, en opslagstavle, en telefon uden internet og bøger.

- Jeg holder mig fuldstændig for mig selv. Det er min taktik, siger hun.