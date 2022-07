Tina dumper statsministerens minkudmelding: - Jeg er vred

Efter minkkommissionen torsdag offentliggjorde sin over 1600 sider lange rapport om regeringen og ministeriernes ageren under den store minkaflivning i 2020, holdt statsminister Mette Frederiksen (S) i dag et timelangt pressemøde.

Flankeret af fire resortministre frikendte statsministeren sig selv for at have gjort noget ulovligt.

- Kommissionens omfattende materiale bekræfter altså, at jeg ikke fik at vide eller blev advaret om, at der manglede hjemmel, lød det blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Den besked giver Tina Juul, tidligere minkavler på Djursland, ikke meget for.