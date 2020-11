Politiet har opfordret til aflivning af raske mink: - Det er diktatur

- Det er et problem for retssikkerheden. De gør det på frivillig basis, men med det setup, man laver, får det karakter af magtfordrejning. Man sætter nogle myndighedsudøvelser bagved, der ikke er grundlag for i lovgivningen.

Problemet for myndighederne er i dette tilfælde, at ingen af de to minkfarme, der her stiller sig frem, befinder sig inden for en smittezone.

- Når vi taler om minkfarme, der er uden for smittezonerne, er lovgivningen klar. Der er ikke hjemmel til at pålægge nedslagtning. De minkfarme, der gør det, gør det frivilligt, siger Kent Kristensen.

Derved har minkfarmene en grundlæggende ret til at bede myndighederne forlade området.

Politi og Forsvar: - Vi hjælper Fødevarestyrelsen

Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der koordinerer indsatsen for minkaflivninger i hele regionen, men politikredsen har i dag ikke ønsket at stille op til et interview og forklare, hvorfor de ringer rundt til minkavlere uden for smittezonerne.