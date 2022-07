Kommentator efter R-melding: Ingen vej uden om snarligt valg

- Det vi må lægge til grund er, at der skal udskrives valg til august eller september. Og hvis ikke det sker, så bliver regeringen væltet. Det er en statsminister under et usædvanligt pres.

Men spørger man politisk kommentator Peter Mogensen, tror han ikke, at statsminister Mette Frederiksen kommer til at give efter for De Radikale.

- Jeg er stensikker på, at Socialdemokratiet vil strække sig rigtig langt for ikke at gå den vej, De Radikale peger på.

- Et valg i kølvandet af minksagen, hvor der står, at regeringen har etableret et ragnarok, når det kommer til at regere kongeriget. Det er ikke det bedste valggrundlag, siger Peter Mogensen.

En kattepine

Han har tidligere arbejdet for Socialdemokratiet. Blandt andet som politisk rådgiver for den tidligere socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

De Radikales ultimatum stiller Mette Frederiksen og regeringen i en kattepine, vurderer Peter Mogensen.