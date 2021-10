Oktober slutter med lune temperaturer

- Det er ikke sikkert, at man kan mærke, at det er 15 grader, fordi det bliver ret blæsende, og man skal have noget vindtæt tøj på, hvis man skal ud, siger Mette Zhang.

Vinden kan også blive op til hård torsdag, der begynder tørt, men skyet, inden opklaringen om eftermiddagen. Nattemperaturerne torsdag og fredag vil ligge mellem fem og ti grader.