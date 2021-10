Glade direktører: Efterårsferien har givet godt med gæster

Det har været en god uge 42. Det melder både Naturhistorisk Museum og Randers regnskov på efterårsferiens sidste dag.

- Jeg har selv været på museet de seneste dage, og spørger man gæsterne, er der mange, der påskønner, at vi igen kan ses på kulturinstitutionerne. Der er stor taknemlig for det, kan vi mærke, siger Bo Skaarup, direktør for Naturhistorisk Museum i Aarhus.



De har haft i omegnen af 4500 gæster i denne uge, og det er faktisk en smule lavere end i 2020, men der havde de også gjort en del ekstra for at lokke gæsterne til, fortæller museumsdirektøren.