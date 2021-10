Mette og Thomas bor i en gammel togstation

Hinge Station ved Kjellerup åbnede i 1923 og blev nedlagt i 1968. Dengang blev de gamle stationer på Kjellerupbanen sat til salg for at skaffe penge efter konkurs.

Sammen med udsigten og beliggenheden var det den historie parret faldt for.

- Det er sjovt at tænke på, at vi ikke er de første, der har været her, og det forpligter på en måde. Vi skal passe på det og værne om det. De her stationsbygninger var kvalitetsbygninger, og det har også drevet værket for mig, at det måske stadig er her, når jeg ikke er her mere, siger Thomas.