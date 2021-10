Nye vurderinger: Her skal du snart betale mere i skat for boligen

Omvendt kan det betale sig at beholde pungen godt begravet i lommen, hvis man for eksempel bor på Frederiksberg i København.



- Det er et af de steder, hvor man virkelig kan se frem til højere vurderinger. Priserne er steget meget, meget voldsomt, og det betyder på sigt en højere boligskat, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Rod i Skat

De nye vurderinger har været ti år undervejs efter blandt andet it-problemer i Skat.

Gentagne ministre har lovet at råde bod på vurderingerne, men først nu er det lykkedes.

De nye ejendomsvurderinger er mere detaljerede end tidligere. De tager for eksempel højde for ejendommens størrelse, alder og beliggenhed og prisudviklingen i det område, man bor i.

Det betyder, at boligejere, som har betalt for meget i ejendomskat de seneste ti år, kan forvente at få penge tilbage. Samtidig slipper de boligejere, der har betalt for lidt, for at betale ekstra.