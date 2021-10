Her fanger og tjekker de fisk for giftigt stof i Østjylland

Fisk afslører forurening

For at undersøge de 50 vandløb landet over - tre i Østjylland - skal Miljøstyrelsen på fisketur enten via båd eller ved at gå direkte ud i vandet.

Styrelsen undersøger vævsprøver fra fiskene. PFAS-stofferne optages nemt af dyr og planter, skriver styrelsen. De nedbrydes også langsomt.