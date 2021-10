Styrelse om forgiftet grund: Pas på nærkontakt med jorden

Der er yderligere fundet PFOS i en grøft nær brandskolen og en grøft nær Koldkær Enge.

Dog viste målinger, at stoffet hverken var at finde i Koldkær Bæk eller i den sø, som bækken ledte ud til.

Pas på jorden

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at man stadig frit kan opholde sig i området nær brandskolen og Koldkær Enge, da målingerne viser så lave forekomster af PFOS, at der ikke er sundhedsrisiko ved indånding.

Dog understreger styrelsen, at der endnu ikke er svar fra jordprøverne, og at man derfor ud fra et forsigtighedsprincip bør være varsom ved nærkontakt med jorden.