Risiko for forurenet jord: Det haster med undersøgelserne

- Der er risiko for, at vi også finder PFOS i jorden. Derfor haster det med undersøgelserne.

Simon Grünfeld, chef for Vand og Natur i Aarhus Kommune, er klar i mælet, når det drejer sig om de fremtidige undersøgelser, som nu bliver sat i gang.

I sidste uge blev det klart, at der er fundet forurening på brandskolen Kirstineminde.

- Det drejer sig om enkelte målinger fra de tanke, som vandet kommer igennem samt lige før en grøft, som leder vandet ud i Koldkær Bæk, forklarer Simon Grünfeld.

Landmand advaret

På grund af resultaterne er der nu sat gang i en større undersøgelse i området rundt om brandskolen.

- Nu har vi en viden, som vi handler på. Der går køer og græsser i nærheden. Vi har sendt sagen videre til veterinærmyndighederne, som har taget fat i landmanden, som ejer kreaturerne, siger Simon Grünfeld, som understreger, at der ikke er en akut sag lige nu.

- Det er ikke anderledes, end det var for en måned siden. Men det haster, for der kan være noget akut, siger han.

Hvor lang tid det tager, kan han ikke umiddelbart komme nærmere.

- Jeg er i tvivl om, hvor lang tid undersøgelserne tager, så det kan jeg ikke give et svar på nu, konstaterer han.

Han oplyser, at veterinærmyndighederne nu er den instans, som har opgaven med at tage prøver fra kød og mælk.

Grund skal også undersøges

Sideløbende med de undersøgelser, skal der også sættes gang i en undersøgelse af selve brandskolen.

- Vi kan ikke som kommune længere hold til ikke at vide, hvad omfanget af forureningen er på selve grunden. Derfor sætter vi også gang i et program der. Er det en giftgrund eller et mindre problem? Det skal vi finde ud af, siger Simon Grünfeld.