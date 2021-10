Undersøgelse: Skadeligt stof fundet ved brandskolen på Kirstinesminde

I pressemeddelelsen fremgår det, at Østjyllands Brandvæsen, som lejer området indtil 2024, har fået et påbud om, at vandet fra tankene skal bortskaffes eller renses for PFOS, før det afledes til Koldkær Bæk.

Aarhus Vand har testet drikkevandsboringerne i kommunen og kan konstatere, at der ikke er PFOS i drikkevandet.

Oprindeligt ville Region Midtjylland ikke lave undersøgelser på stedet, fordi den vurderede, at der ikke var fare på færde i forhold til vandkvaliteten. Det var flere aarhusianske politikere dog ikke tilfreds med, og derfor satte kommunen selv gang i undersøgelserne.