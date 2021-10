Usikkerhed blandt beboere efter PFOS-fund

Op til 3 ugers ventetid

Afdelingschef for Vand og Natur i Aarhus Kommune, Simon Grünfeld fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at der lige nu foretages målinger for, hvorvidt PFOS findes i kødet og mælken fra de kvæg, der græsser nær søen.

TV2 ØSTJYLLAND er mandag blevet oplyst af Fødevarestyrelsen om, at det kan tage op til 3 uger, før de har et resultat fra målingerne af kød og mælk.