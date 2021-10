PFOS er ikke fundet i bæk nær brandskole

Helt konkret er der konstateret PFOS i en grøft udenfor brandskolens øvelsesarealer, i et regnvandsbassin ved Gl. Skejby og i en anden grøft ned mod Koldkær Bæk.

Kan ikke udelukke græs, jord og kvæg

Kommunen oplyser, at prøvesvarene er blevet sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at modtage vejledning om, hvordan naboerne skal færdes ved regnvandsbassinet.



Svaret på analysen udelukker dog ikke, at der kan være PFOS i jord, græs eller i de græssende kvæg i området. Det er Fødevarestyrelsen i øjeblikket i gang med at undersøge.

- Når vi kender til græsarealerne, ved vi, om vi har en stor udfordring eller en isoleret udfordring, siger Simon Grünfeld.