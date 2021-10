87-årig dement truet med inkasso: Har ikke betalt telefonregning på 117 kroner

- Jamen hvor er det fjollet, at man skal bringe det her ud, før der bliver reageret. Jeg er trist over, at jeg som pårørende til en dement mor ingen hjælp får fra starten og står fuldstændig magtesløs, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg har oplevet det fuldstændig modsatte af deres håndtering af sårbare kunder. Jeg er blevet trukket rundt i manegen, for at komme til pengepungen. Jeg håber, at det her nu kan hjælpe flere, der står i lignende situation.