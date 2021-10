Har ét år tilbage at leve i: Vil give julekurve til andre kræftramte

For familien ved, hvordan det er, at få beskeden om at man har kræft. Især uvisheden om, at ens familiemedlem måske ikke er der næste dag, kan få hverdagen til at ramle fuldstændig sammen, mener Jamilla.

- Min mor har altid været god til at hjælpe andre, så det ligner hende så meget, at gøre det her. Det er uretfærdigt, at hun har kræft, men det kan man ikke gøre sig fri for, fortæller Jamilla.