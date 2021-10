Skoler bruger teater i undervisningen: -Det gør børnene tryggere

Okay at fejle

Ideen med at bringe drama og teater ind i undervisningen er, at eleverne skal blive mere trygge i deres klasse.

Det sker blandt andet gennem nogle dramaøvelser, hvor eleverne og læreren står i en rundkreds og på skift træder ind i cirklen og siger en replik sammen med en bevægelse. Siden skal alle abe efter dét, som lige er gjort og træde ind i cirklen samtidig.

- Så kan jeg gå forrest og te mig åndsvagt for at vise eleverne, at det er okay at fejle og okay at se skør ud, siger dansklærer Maria Hey.

- For så tør eleverne også mere at gå derud, selvom de bliver lidt nervøse.