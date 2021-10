Henriks køkken flyder med blod og afhuggede fingre

Afslappende splat

Det kan måske være svært at forstå, men for Henrik er skabelsen af horror-effekter et frirum, som får ham til at koble fra. I hverdagen er der rigeligt at se til med fuldtidsjob og tre børn, men når han har fri, nyder han at sætte genbrugsfund og teaterblod frem i køkkenet og skabe nye splatter-kreationer.

- Når jeg laver de her ting, slapper jeg af. Det er et rum, jeg kan lide at være i og lader op i, forklarer han.